Arona nuova viabilità: “Da lunedì meno giri dell’oca”

Arona nuova viabilità, il sindaco Alberto Gusmeroli “Da lunedì meno giri dell’oca”.

<Da lunedì meno “giri dell’oca” in città>. Il sindaco Alberto Gusmeroli ha annunciato durante il consiglio comunale di lunedì 1 luglio che da lunedì 8, partirà la nuova viabilità aronese. Un’altra rivoluzione dopo quella di qualche anno fa che aveva portato a tre rotonde nuove in città (corso Liberazione, ponte di Ferro e via Torino). Ora si completa una sorta di cerchio per chi sale proprio da via Torino: anzichè svoltare in via Vittorio Veneto potrà proseguire nel nuovissimo doppio senso di via Mazzini, Turati e Cantoni, incontrando altre quattro nuove rotondine.

<Abbiamo eseguito i lavori a tempo di record – ha spiegato Gusmeroli – meno di 60 giorni per 4 rotonde e vari doppi sensi più un senso unico (via Martiri della Libertà) non riscontrando, tra l’altro, disagi. Quattro via che non confluiranno più su via Mazzini creando ingorghi e smog. Quindi tanti chilometri in meno per le auto e meno inquinamento in città. Abbiamo inoltre posato un asfalto anti rumore e messo un tombino in plastica dato che il precedente creava disturbo. Grazie al senso unico in via Martiri abbiamo recuperato ben 32 nuovi parcheggi gratuiti. Il tutto accompagnato da una riqualificazione anche estetica>.