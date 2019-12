Arona niente doppio senso in via Martiri della Libertà

La comunicazione durante l’ultimo consiglio comunale.

Arona via Martiri resta a doppio senso

“Qualche mese fa avevate annunciato il senso unico in via Martiri per recuperare i parcheggi persi in via Cantoni – ha detto il consigliere Alessandro Travaini durante l’ultimmo consiglio comunale – Fino ad ora ciò non è avvenuto e facendoci portavoce di alcuni cittadini, chiediamo come mai il progetto non sia stato portato avanti”.

La risposta dell’assessore Tullio Mastrangelo

“Era un’ipotesi in campo poi però l’abbiamo studiata con attenzione. Abbiamo fatto misurazioni e facendo il senso unico con stalli di sosta su entrambi i lati, ci troveremmo ad avere una quota spazio che arriva al limite del passaggio di furgoni e pullman. Se qualcuno parcheggiasse un filo fuori dallo stallo, la via sarebbe bloccata.

Abbiamo analizzato poi la nuova viabilità così com’è e il risultato è positivo. Il senso unico pensiamo limiterebbe la fluidità. Creeremmo un tappo solo per mettere qualche stallo in più. Crediamo che ora tutto funzioni”.

Travaini ha chiuso con un messaggio diretto al sindaco Alberto Gusmeroli assente durante la seduta: “Con riferimento alla larghezza della strada avevo immaginato i parcheggi a lisca di pesce su un lato solo. Consiglierei al sindaco comunque di evitare “l’annuncite” che tanto lo pervade se poi le cose non si realizzano”.