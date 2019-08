Arona Lidl si sposta da via Vittorio Veneto a via Milano: l’amministrazione comunale ha dato il via libera. Ecco dove sorgerà.

Lidl in via Milano

Alla fine la Lidl ce l’ha fatta: lo stabile, appena rinnovato al suo interno, di via Vittorio Veneto (davanti alla Laica) verrà trasferito. Già qualche tempo fa la proprietà aveva fatto un tentativo per spostare il punto vendita della nota catena di supermercati al campo sportivo di via Monte Zeda. Un’ipotesi sfumata però in seguito al diniego dell’amministrazione comunale, e dell’intero consiglio comunale. Tutti contrari alla richiesta di costruire al fine di realizzare un progetto per un nuovo insediamento di media struttura di vendita in quella zona altamente residenziale.

Nuova ubicazione

Adesso però c’è una novità, veramente grossa: la Lidl si trasferirà in via Milano. Dove? Ecco, questo, allo stato attuale è difficile da immaginare.

Percorrendo viale Baracca, all’altezza della caserma dei carabinieri e svoltando a destra, ci si immette nel cosiddetto “Sottopasso del Vevera”, accanto a un’uscita di Metropark. Sbucando dal sottopasso ci si imbatte sostanzialmente in un muro: questo è ciò che si vede dalla strada. In realtà in tutta quell’area (che è molto ampia) anni fa insistenza il ricamificio Prina. Proprio quell’edificio che, di fatto, risulta parallelo a un lato dell’Astra Arona da cui è diviso solo dal torrente Vevera, verrà abbattuto. Al suo posto sorgerà il nuovo supermercato.

Nuova strada di accesso

La zona, di certo, appare un po’ angusta. Sicuramente è più al centro di Arona rispetto alla collocazione attuale ma allo stato delle cose è difficile pensare a come sarà quell’area che attualmente è scarsamente frequentata da auto e pedoni.

E qui scende in campo il sindaco Alberto Gusmeroli entusiasta della soluzione trovata: <In pratica verrà riqualificata tutta un’area e abbattuto un edificio da anni fatiscente – racconta – Noi abbiamo ottenuto importanti soluzioni per la città: innazitutto la società rifarà a sue spese le fognature, poi il parcheggio che sarà realizzato sarà pubblico e non esclusivo del supermercato. Sistemeranno il laterale del Vevera e, cosa importante, creeranno loro la strada di accesso alla Lidl che sarà da via Milano. Per noi tutto ciò rappresenta un importante risultato>.

Nella foto “la giungla” che attualmente insiste sull’area in cui sorgerà la Lidl.