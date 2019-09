Arona Lake&Shopping: quali costi e quali introiti?

Arona Lake&Shopping: “Crediamo che il successo debba essere misurato non tanto dal numero di eventi o persone presenti, ma dall’impatto effettivo sulle attività commerciali”

Interrogazione consigliare

I consiglieri comunali di minoranza del Pd aronese Antonio Muscarà e Alessandro Travaini hanno presentato una interrogazione consigliare in merito al progetto Arona Lake&Shopping che ha interessato la città negli scorsi mesi. “Il Sindaco – spiega Muscarà (nella foto) – in un suo recente comunicato, parla genericamente di successo dell’iniziativa, senza però dare un numero. Crediamo che il successo dell’iniziativa, nata per rilanciare il commercio ad Arona in competizione con i centri commerciali della zona, debba essere misurato non tanto dal numero di eventi o dalle persone presenti, ma dall’impatto effettivo sulle attività commerciali della città”.

Il testo

La domanda posta dai consiglieri quindi è: “Arona Lake & Shopping: quali risultati per il commercio di Arona?”. “Al termine degli eventi estivi – prosegue il documento – organizzati nell’ambito del progetto con l’obiettivo di rilanciare il commercio ad Arona, i sottoscritti consiglieri interrogano codesta amministrazione per conoscere: – il bilancio complessivo (entrate-uscite) del progetto; – se era stato previsto un sistema di monitoraggio dei risultati del progetto e, nel caso, quale sia stato l’impatto di tale progetto sulle attività commerciali della città.