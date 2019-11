Arona la mucca fuggitiva è stata ritrovata.

Per lei erano scesi in campo anche i droni. Era stata avvistata al parco dei Lagoni di Dormelletto ma nessuno era riuscito a prenderla nonostante varie squadre in campo. La seconda mucca scappata da un allevamento di Dormelletto (la prima era stata uccisa sulla Statale a Meina) è stata ritrovata. A darne notizia lo stesso allevatore: il bovino è sano e salvo.