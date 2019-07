Arona la “Casa del cuore”: avanti tutta con il progetto

Arona la “Casa del cuore”: proseguono i lavori per l’appartamento che ospiterà il “Dopo di noi”.

Arona la Casa Del Cuore

Potrebbe essere già inaugurato prima di Natale l’appartamento di via XXsettembre destinato ai disabili. Nei giorni scorsi il sindaco Alberto Gusmeroli ha effettuato un sopralluogo.

Così Gusmeroli

“Ho fatto il sopralluogo con l’Assessore Marina Grassani e l’Ing. Silvana Paganelli Azza dell’ufficio tecnico all’appartamento che servirà per il “DURANTE NOI E DOPO DI NOI” di “ragazzi” diversamente abili. È un progetto di cui siamo orgogliosissimi per tante ragioni: perché tante imprese hanno donato beni e servizi per ristrutturarlo integrati dai soldi del Comune; perché una piccola città realizza un progetto straordinario che qualifica la nostra Comunità; perché i genitori dei ragazzi erano almeno 30 anni che lo chiedevano per i loro figli; perché ci siamo arrivati a piccole tappe iniziando sei anni fa con un progetto di autonomia per i nostri ragazzi diversamente abili a Caltignana in cui pochi credevano.

Le tempistiche

“Per fine settembre/ottobre i lavori termineranno (mancano pavimenti, montaggio sanitari e imbiancatura) poi l’arredamento che stiamo ordinando: sono convinto che massimo prima di Natale inaugureremo e inviteremo tutti perché la CASA DEL CUORE sarà un po’ di tutti gli Aronesi”.