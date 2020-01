Arona i pedoni invadono la ciclabile: i provvedimenti del sindaco

Arona i pedoni invadono la ciclabile, come documentato da un ciclista che invoca l’intervento del primo cittadino.

A spasso sulla ciclabile

Un giro in bicicletta sulla ciclabile in centro città può trasformarsi in un pericoloso slalom fra i pedoni. E’ quanto documentato da un ciclista e pubblicato sulla pagina facebook <Arona è tua> legata all’amministrazione comunale. Si evince infatti dalle immagini che la ciclabile sia normalmente utilizzata da tantissime persone per passeggiare: questo nonostante ampi marciapiedi proprio paralleli alla zona riservata alle due ruote.

Così Gusmeroli

“Stiamo preparando, con il Comando di polizia locale e l’Assessorato alla viabilità – spiega il sindaco Alberto Gusmeroli – una campagna informativa utilizzando i quasi duemila studenti delle scuole Aronesi come “messaggeri” di rispetto civico “presso” amici, parenti e conoscenti in modo da diffondere il corretto utilizzo della pista ciclabile che è riservato alle bici. Una particolare sensibilizzazione verrà effettuata il sabato e domenica con i turisti e ospiti di Arona. Oltre alla campagna di sensibilizzazione verra’ potenziata la cartellonistica e effettuati ulteriori interventi per far rispettare il corretto utilizzo. La pista ciclabile, zona piazzale Moro, dopo il periodo del tredicino verrà riverniciata completamente visto che ormai la verniciatura risale ad alcuni anni fa (oltre cinque). In una successiva informativa verrà comunicata la data di inizio della campagna di sensibilizzazione”.