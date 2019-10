Arona ex Cit Bar: in arrivo una struttura turistica? L’amministrazione comune ha cambiato la destinazione d’uso dell’area.

Una sorta di villaggio turistico al posto dell’ex Cit Bar? L’amministrazione comunale ci prova. E’ stato infatti discusso nel consiglio comunale di lunedì 15 ottobre un provvedimento, del tutto simile a quello già applicato per il cambio di destinazione d’uso della zona in cui sorge l’ex mirage e l’ex sede Asl, per quanto riguarda l’ampia area dismessa del Cit. “Il nostro obiettivo – ha detto il vicesindaco Federico Monti – è quello di recuperare gli immobili. Gli ultimi bandi relativi al Cit sono andati deserti per una serie di difficoltà legate alla posizione del sito: con questo provvedimento diamo una possibilità in più legando quest’area ad un’attività turistico ricettiva. Speriamo così di creare interesse ulteriore”.

Trovando un sostanziale accordo dell’intero consiglio comunale, il consigliere di minoranza Pd Antonio Muscarà e in seguito anche la consigliera Carla Torelli hanno avanzato la medesima richiesta: “Dovesse andare a buon fine il nuovo bando, chiedo che venga comunque lasciato l’accesso libero alla spiaggia. Non vorrei che anche questa spiaggia venisse privatizzata come Nautica e Lido che vengono chiuse nelle ore notturne e inverno”. Ma Monti ha rassicurato: “Priorità è lasciare fruibilità libera al pubblico”.