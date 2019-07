Arona confermato il finanziamento al Dopo di Noi da parte della Fondazione Comunità Novarese Onlus.

Dopo di Noi

“Un sentito grazie alla Fondazione Comunità Novarese Onlus che, in una cerimonia pubblica tenutasi a Novara denominata “FCN Dona”, ha reso noti i progetti relativi all’anno 2019 ritenuti meritevoli di sostegno economico, tra i quali il nostro, finalizzato alla raccolta di fondi per l’acquisto degli arredi della Comunità alloggio per disabili di prossima apertura in via XX Settembre”. Così l’assessore al welfare Marina Grassani.

“Ora confidiamo sui tanti cuori generosi aronesi. Poiché la filosofia della Fondazione si fonda sul concetto del “più la gente dona più la fondazione dona”, il contributo di €13.000,00 richiede una raccolta di offerte tra i cittadini di almeno €2.000,00 che dovranno essere versati sul conto della Fondazione e che, a conclusione raccolta, saranno girati al Comune di Arona insieme al contributo di partenza. Perciò: più la gente dona più soldi arriveranno per la casa. Tante gocce fanno un oceano”.