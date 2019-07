Arona camping di lusso in Punta Vevera annullato

Camping di lusso in Punta Vevera annullato: avrebbe dovuto inaugurare il 18 luglio ma è slittatto invece all’anno prossimo.

Camping di lusso

Ve lo ricordate il Puck Island Village in Punta Vevera? Si trattava di un campeggio di lusso <tra il green e il luxury, tende allestite su un prato verde con vista sul lago e adiacente al centro città>. Questo recitava la presentazione fatta in conferenza stampa nell’ambito dell’Arona Lake &Shopping. Avrebbe dovuto cominciare il 18 e terminare il 27 luglio. Ma perché stiamo usando il passato? Perché l’evento è semplicemente sparito. Sul sito ufficiale dell’Arona Lake & Shopping non se ne fa più menzione, sul sito dello Street Park nemmeno e nessun annuncio altisonante è arrivato dagli amministratori comunali attraverso i tanto cari social.

I motivi

L’Island Village non ci sarà più e lo abbiamo scoperto noi, insospettiti dal fatto che l’evento non fosse stato pubblicizzato a ridosso della data, nonostante compaia ancora su alcuni siti di informazione locale. Per averne certezza abbiamo chiesto a Tomato Studio che cura lo Street Park. <In merito al Puck Island Village l’evento è stato rimandato all’anno prossimo per problematiche tecnico/logistiche legate al collocamento di alcune necessarie strutture>.

In attesa dell’anno prossimo quindi vi raccontiamo, complici le slide mostrate in conferenza stampa, cosa sarebbe stato.

<Un camping da favola a pochi passi dal centro di Arona. Gli ospiti potranno partecipare ad attività wellness come yoga e pilates e usufruire di aree gioco e svago anche per bambini. Un bistrot-bar direttamente sulla riva del lago proporrà un menù con specialità locali di lago e di terra. La pochissima distanza dal centro storico permette di raggiungere locali e negozi comodamente a piedi o con la pista ciclabile>.

Era previsti anche dei pacchetti: il <Moonlight week end> ovvero 4 notti a 600 euro per due persone, 800 euro per quattro e 950 euro per 6. Il <Puck Island Mid Week> ovvero 3 notti a 400 euro per due persone, 600 euro per 4 persone e 750 per 6 persone. Ma anche soggiorni più lunghi come il <Puck Island week> ovvero 7 notti a 1050 euro per due persone, 1470 per quattro e 1780 per sei persone. Infine il lungo soggiorno da 10 notti in una tenta luxury quel di punta Vevera: 1420 euro per due persone, 1980 per quattro e 2410 per sei. <Tutte le tende sono arredate con mobili in rattan: completa di biancheria da letto, materasso, cuscino e tappeto. Ogni pacchetto prevede pernottamento e prima colazione. Sono previste attività gratuite come yoga e pilates, aree relax, bagni, docce e bistrot>.

Tutto ciò, come detto, è rimandato al 2020.