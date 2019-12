Arona bambini delle scuole di via Piave al freddo. E’ il secondo episodio nel giro di pochi giorni.

Arona bambini dell’Usellini e della materna al freddo

Il secondo episodio nel giro di pochi giorni di blocco delle caldaie che servono sia l’asilo di via Piave che la materna Usellini. Il sindaco Alberto Gusmeroli ha spiegato l’accaduto: “Oggi alle 7 sono stato avvisato che le due caldaie nuove messe questa estate erano spente. La scorsa settimana per un analogo problema abbiamo iniziato la procedura di risoluzione del contratto di assistenza con la ditta di Avellino, che purtroppo aveva vinto l’appalto. La scorsa settimana la ditta, malgrado il teleriscaldamento all’allarme non è uscita, e così questa notte, malgrado le nostre diffide. Alle 7.00 ho mandato l’idraulico del Comune e successivamente è arrivata anche la Termog risolvendo il problema per una caldaia, l’altra è ancora rotta. Ho disposto nell’emergenza di portare stufette.

Mi scuso per il disagio che stiamo cercando di risolvere ed entro oggi risolveremo definitivamente. Mercoledì potremo affidare l’assistenza e il teleallarme alla Termog”.