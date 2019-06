Arona, aperto il nuovo parcheggio sotto Villa Cantoni

Più grande e all’ingresso nord della città. E’ stato riaperto in questi giorni il nuovo parcheggio ampliato di Compagnia dei Quaranta, sotto Villa Cantoni, la storica dimora in fase di ristrutturazione.

Parcheggi, 35 nuovi stalli in centro città

Trentacinque nuovi posti auto che si vanno ad aggiungere agli altri già esistenti per un totale di 72 parcheggi, andando così a recuperare stalli in centro città. «Mettiamo fine così ad una storia ritenuta impossibile», aveva detto in Consiglio comunale il sindaco Alberto Gusmeroli annunciando la conclusione dell’iter che vedeva protagonista Villa Cantoni con la variazione approvata ad inizio anno. La variante portata in aula prevedeva il frazionamento di una parte del terreno della storica villa con lo sbancamento di una porzione di muro permettendo così ad una parte del giardino di diventare l’ampliamento del parcheggio a due passi da piazza del Popolo. Il parcheggio non sarà asfalto, ma verrà realizzato similarmente ad uno sterrato, come richiesto dalla Soprintendenza, essendo una zona a vincolo monumentale.

Altri tre parcheggi in centro

«E’ una grande soddisfazione: un’altra opera è stata realizzata. A breve poi – ha ricordato Gusmeroli – si concluderanno anche i lavori in piazzale Aldo Moro» dove si può parcheggiare gratuitamente «con la disponibilità di altri 50 posti. Di recente abbiamo anche approvato il progetto di realizzazione di un parcheggio da 50 posti nei pressi della scuola media Giovanni XXIII e nuovi posti sono stati aggiunti al nuovo posteggio davanti al cimitero di Arona». Intanto si lavora su altri tre parcheggi in centro: «Uno sarebbe un multipiano. Sono in corso trattative con dei privati, per il momento siamo ancora in una fase iniziale». Critiche dall’opposizione di “Costruiamo il futuro”: «I posteggi dovrebbero essere incrementati nelle vicinanze del centro, ad esempio nell’area immediatamente a nord della rampa (area che successivamente andrebbe collegata al centro con un percorso pedonale sicuro), oppure in piazzale Barberi (ossia dietro l’Asl)», hanno sottolineato i consiglieri Alessandro Travaini e Nino Muscarà intervenuti recentemente anche sui nuovi orari della Ztl entrata in vigore da giugno fino al prossimo settembre.

Maria Nausica Bucci