Arona anche quest’anno torna “E…state al cinema”

Anche quest’anno torna “E…state al cinema”, rassegna cinematografica organizzata dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Arona che ormai da alcuni anni vede la Piazza San Graziano trasformarsi in un cinema all’aperto.

“E..state al cinema”

L’iniziativa prevede sei proiezioni che si terranno ogni Giovedì dal 11 luglio

al 22 agosto dalle ore 21.45 La rassegna avrà inizio Giovedì 11 luglio con la proiezione di Alla ricerca di Dory, un film d’animazione Disney Sequel di “Alla ricerca di Nemo”, che ci porta nel profondo oceano per scoprire il passato della pesce Dory.

Proseguirà lunedì 18 luglio con Adorabile nemica, film commedia/drammatico di una giornalista che scriverà la vita di una dispotica ex donna d’affari.

Il film del terzo incontro, previsto per il 1 Agosto, sarà Veloce come il vento , un film drammatico, una giovane campionessa di gare automobilistiche si riconcilia con il fratello tossicodipendente interpretato da Stefano Accorsi, premiato con il David di Donatello 2017.

L’8 Agosto verrà proiettato Alice attraverso lo specchio, un film fantastico di Tim Burton Sequel di “Alice nel paese delle meraviglie” Alice ritorna nel sottomondo per salvare il Cappellaio Matto.

Il 15 Agosto verrà proiettato Sabrina, una commedia sentimentale con l’intramontabile Audrey Hepburne , nei panni di una ricca miliardaria che decide di trasferirsi a Parigi.

Ultimo appuntamento cinematografico si terrà il 22 Agosto con Un’estate in Provenza , una pellicola francese comica, una gita forzata in Provenza dove 3 adolescenti conosceranno per la prima volta il loro nonno a causa di una lite familiare.

Così l’assessore alla cultura Chiara Autunno

“La rassegna di cinema è ormai diventata una tradizione dell’estate aronese con proposte che si rivolgono sia ai più piccoli che ad un pubblico più adulto, quest’anno la rassegna entra a far parte del ricco programma di eventi dell’

Arona Lake&Shopping. La Piazza San Graziano è il luogo ideale per questo evento ed è sempre emozionante vedere come il pubblico dimostra di apprezzarlo”.

L’ingresso è gratuito. In caso di maltempo le proiezioni verranno annullate.