Area camper attrezzata ad Arona: a che punto siamo?

“L’amministrazione fino a oggi ha tollerato la situazione” scrivono i consiglieri Muscarà, Travaini e Torelli.

I consiglieri comunali Muscarà e Travaini del gruppo “Costruiamo il Futuro” e Carla Torelli del gruppo misto hanno presentato in questi giorni un’interrogazione dal titolo “Area Camper: che fine ha fatto?”. Questo il testo del documento: “Più di due anni fa , precisamente il 29/5/2017, i sottoscritti consiglieri hanno presentato un’interrogazione relativamente alla creazione di un’area camper ad Arona considerato il fatto che l’area adiacente il lido fosse utilizzata come area di sosta , (documentando con foto) . L’anno scorso , in data 28/8/2018 i sottoscritti consiglieri segnalavano ancora l’accampamento di camper nell’area adiacente il lido, riportando anche recensioni di tale area che si potevano trovare digitando su Google -Area sosta camper Arona-. Come è stato già evidenziato allora, l’amministrazione ha tollerato la situazione, nonostante il divieto di accampamento al di fuori di aree autorizzate, come da regolamento della Polizia Urbana, che all’art 12 comma 1 recita “Al di fuori delle aree eventualmente attrezzate è vietata l’effettuazione di qualsiasi specie di campeggio o attendamento”. Dopo due anni si è intervenuto, sospettando che l’inquinamento delle acque del lido potesse essere stata causata dallo sversamento nel lago di materiale inquinante da parte di alcuni camperisti”.

Quindi l’interrogazione all’amministrazione “al fine di conoscere a che punto è, dopo due anni, il progetto di un area camper attrezzata e se il prospettato intervento di un privato si è concretizzato o meno”.