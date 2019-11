Antonino Cannavacciuolo: al via Chef Academy registrato al Castello Dal Pozzo

Antonino Cannavacciuolo: questa sera, martedì 12 novembre 2019, parte Chef Academy registrato al Castello Dal Pozzo.

Antonino Cannavacciuolo

Da giudice di Masterchef a “prof”. Antonino Cannavacciuolo sale in cattedra e presiederà la scuola di “Chef Academy”, il nuovo format prodotto da Endemol Shine Italy per Sky che andrà in onda da stasera, 12 novembre, tutti i martedì alle 21.15 su Sky Uno.

La location tutta novarese

I 10 concorrenti, dai 18 ai 23 anni, arrivano dalle scuole e dalle cucine di tutta Italia e hanno convissuto per circa un mese nel Castello Dal Pozzo di Oleggio Castello. Proprio all’interno delle sale si sfideranno e risponderanno alle domande dei rinomati chef, di volta in volta, ospiti di prof Cannavacciuolo.

Nella prima serata ci sarà lo stellato Yoji Tokuyoshi, chef che ha lavorato per anni accanto a Massimo Bottura.