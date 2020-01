Andrea Zonca coordina il progetto “ALI-Autonomisti liberali insubri” nel basso Verbano.

Andrea Zonca

Andrea Zonca, avvocato, già Sindaco di Gattico per oltre 10 anni è il nuovo coordinatore del movimento civico ALI (Autonomisti Liberali Insubri) per il Territorio di Arona e del basso lago Maggiore.

L’incarico è stato deliberato dal Comitato Direttivo di ALPI (Associazione Libera Per l’Insubria) mercoledì 19 dicembre.

Soddisfatto il Presidente di ALPI Luca Bona: “Il Territorio ha ora a disposizione un interlocutore esperto e preparato, che con ALPI può portare più valore aggiunto ai nostri amministratori, città e paesi.

Con Andrea siamo amici da molti anni e abbiamo fatto tante battaglie per il nostro Territorio, sono molto contento e fiducioso nelle sue capacità. Lo ringrazio a nome di tutto il gruppo per l’impegno che si è assunto, quello di essere un punto di riferimento in un’area così importante”.

Entusiasmo anche da parte di Zonca: “Sono tesserato ALPI da anni e amico di Luca Bona da sempre. Con Alpi e Luca condivido idee e progetti per il territorio, per le nostre persone e per le nostre imprese, con l’obiettivo di valorizzare e supportare le nostre eccellenze. Sono felice di mettere la mia esperienza amministrativa a disposizione dell’associazione, con l’obiettivo di essere presenti per Arona e per i territori limitrofi”.