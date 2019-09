Ambulanza del Vergante apre le iscrizioni ai corsi per soccorritori

Ambulanza del Vergante apre le iscrizioni al corso per volontari soccorritori, che inizierà il 30 settembre.

Ambulanza del Vergante lancia il corso per volontari soccorritori

Per entrare a far parte della squadra dei volontari soccorritori dell’Ambulanza del Vergante è già disponibile un numero di telefono, il 348.0930102, e un indirizzo mail, segreteria@ambulanzavergante.com. Il gruppo di volontari lancia questo nuovo corso che verrà presentato ufficialmente il prossimo 27 settembre, alle 21, nella sede di via Per Meina a Nebbiuno. Le lezioni invece inizieranno il 30 settembre.

Un corso totalmente gratuito

Il corso è interamente gratuito e, una volta conseguita la certificazione della Regione Piemonte, abilita al soccorso di emergenza urgenza 118 in ambulanza e ai trasporti ordinari in ambito sociale e sanitario come quelli interospedalieri per terapie, dialisi o visite mediche. All’interno del percorso è inserita la formazione per l’abilitazione all’utilizzo del defibrillatore, anche questa è totalmente gratuita. Le lezioni riguarderanno diversi argomenti tra cui il Sistema di emergenza-urgenza sanitaria, i codici d’intervento, i mezzi di soccorso, il linguaggio radio e le comunicazioni, la rianimazione cardiopolmonare, l’utilizzo del defibrillatore, il trattamento del paziente traumatizzato. Nel corso saranno inoltre impartite le nozioni di base sulla normativa riguardante la privacy e la sicurezza. Il corso è diviso sostanzialmente in tre parti: la prima riguarda il centralino e i servizi sociali, la seconda abilita a salire come terzo sull’ambulanza per i trasporti sanitari non urgenti e infine la parte che riguarda l’abilitazione a diventare soccorritore per l’emergenza.

Le parole del presidente Giaime

“Per la nostra associazione – dice il presidente Daniele Giaime – la formazione è il cuore di tutto il nostro agire quotidiano. Questo corso abiliterà i volontari a operare sulle nostre ambulanze sia per l’emergenza sia per il trasporto ordinario non urgente, due aree per noi molto importanti. Il 27 settembre sarà il momento per incontrarsi, spiegheremo tutti i dettagli del corso diviso in tre step e con un tirocinio suddiviso a moduli, per dare spazio a tutti di sperimentare le varie attività dell’associazione e imparare gradualmente. Inoltre, è prevista l’abilitazione all’uso del defibrillatore, altra importante formazione. Ogni anno il corso per nuovi volontari è una festa. Invitiamo i cittadini a intervenire numerosi alla serata di presentazione, c’è davvero tanto da fare e desideriamo accogliere nel Gruppo nuove persone”. Il corso per diventare volontario soccorritore su ambulanza è aperto a tutti i cittadini maggiorenni, mentre per partecipare al primo step, centralino e i servizi sociali su autovettura o pulmino come accompagnatori, basta aver compiuto 16 anni. Possono partecipare anche i cittadini stranieri, purché in regola con il permesso di soggiorno. Non ci sono limiti massimi di età.