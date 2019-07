Alpàa mercoledì 17 luglio: i Negrita festeggiano i 25 anni | VIDEO

Alpàa mercoledì 17 luglio: i Negrita festeggiano i 25 anni. Questa sera in piazza Vittorio suonano gli autori di “Che rumore fa la felicità?”

I Negrita hanno scelto il palco di piazza Vittorio a Varallo per festeggiare il 25° anniversary tour. Sono venticinque anni infatti che la band porta il proprio particolare sound in Italia e non solo. L’appuntamento è fissato per questa sera a partire dalle 21.30. La Teatrale Plus, questo il titolo del tour estivo, è la naturale evoluzione del round invernale “La Teatrale”. Sul palco di alcuni dei teatri all’aperto più suggestivi dello Stivale, la band alternerà brani acustici ed elettrici, in un mix in grado di descriverne al meglio entrambe le anime. In scaletta tutti i classici dei Negrita, con l’aggiunta di brani che difficilmente hanno eseguito dal vivo in passato, per uno show in continua evoluzione. Il tour segue l’uscita dell’album “I ragazzi stanno bene 1994-2019”, raccolta pensata proprio per il 25° che prende il titolo dal brano presentato all’ultimo Festival di Sanremo: 32 brani che ripercorrono l’emozionante storia della band toscana più tre inediti: “I Ragazzi stanno bene”, “Andalusia” e “Adesso basta”.