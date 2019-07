Allerta meteo gialla di Arpa Piemonte per oggi: attesi temporali

Attesi forti temporali per il tardo pomeriggio di oggi sull’area della pianura settentrionale del Piemonte per oggi, domenica 14 luglio.

Arpa Piemonte diffonde allerta meteo gialla per il pomeriggio di oggi: attesi temporali

Attesi forti temporali per il pomeriggio di oggi, domenica 14 luglio, sulla pianura settentrionale del Piemonte. A diramare la allerta meteo gialla è Arpa Piemonte, l’organo regionale che ogni giorno pubblica diversi bollettini con il quadro completo della situazione meteorologica (e non solo) su tutte le aree della regione. Nello specifico i tecnici regionali si aspettano, per il tardo pomeriggio di oggi e a partire dalle aree settentrionali del Piemonte a scendere verso il cuneese, fenomeni anche intensi come “locali allagamenti e isolati fenomeni di versante”. Temporali e aria fredda saranno attesi anche per la giornata di domani, lunedì 15 luglio.