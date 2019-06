Alberto Gusmeroli: “La spiaggia in corso Europa si farà”

Alberto Gusmeroli: “Dolore e vicinanza per la morte di Lorenzo. La nuova spiaggia pubblica non sarà in Punta Vevera”.

“Esprimo dolore e vicinanza alla famiglia per la morte di Lorenzo”. E’ ancora scosso il sindaco Alberto Gusmeroli per la tragica scomparsa del ragazzo annegato nella acque antistanti Punta Vevera. Le polemiche non sono mancate anche in relazione alla volontà da parte dell’amministrazione di creare una spiaggia pubblica proprio in zona: “Sì, lo confermo – ribadisce il primo cittadino – entro il 2020 contiamo di inaugurare la nuova spiaggia che sarà posta davanti alle cyclette dove ora c’è uno scivolo con delle barche che saranno spostate. Ovviamente sarà presente un bagnino”.

Le criticità

“L’area in cui è annegato il giovane non è balneabile – spiega – Negli anni, oltre a posizionare cartelli 3 far passare i vigili, soprattutto nel mese di agosto abbiamo fatto effettuare passaggi con il gommone della provinzia e siamo stati spesso aiutati dai volontari della Croce Rossa e della Protezione civile. In questi giorni e per tutta l’estate passeranno i vigili con megafono per richiamare l’attenzione ai cartelli e lo faremo fino a quando la gente continuerà a fare il bagno lì. Purtroppo non è nemmeno una situazione che riguarda solo i weekend ma accade anche nei pomeriggi in settimana>. Per ciò che riguarda lo stato delle acque il sindaco aggiunge: “Stiamo lavorando affinchè il Vevera non sia più una fogna a cielo aperto come era anni fa. Due settimane fa abbiamo trovato un importante sversamento nella zona del Sacro Cuore che è stato prontamente risolto. A breve faremo dunque le nuove analisi. Posso però dire che rispetto a dieci anni fa quango gli enterococchi erano 90mila che ora siamo vicini ai limiti di legge”.

La nuova spiaggia

Una volta sistemato il Vevera, l’area in cui è annegato Lorenzo e altre tre persone negli ultimi anni, resterà comunque pericolosa: “Sì quella zona non sarà comunque balneabile per la presenza di mulinelli e per la difformità del fondale. Mentre è intenzione dell’amministrazione riuscire a rendere balneabile l’area davanti alle cyclette. Le boe sono già state allertate che dovranno trasferirsi, speriamo la prossima estate di poterla inaugurare. Ovviamente fino ad allora in Corso Europa è bene che si rispettino i divieti”.