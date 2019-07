Alberto Gusmeroli: “Aboliamo la Tasi”

Alberto Gusmeroli, sindaco di Arona e deputato, propone l’abolizione della Tasi e la riduzione dell’Imu. Già trovata “la strada” per la copertura.

Alberto Gusmeroli

Si tratta di una nuova proposta di legge della proposta (n.1429 Gusmeroli Molinari & altri), di Fusione IMU – TASI, nata per semplificare e ridurre l’imposta “chirurgicamente” in alcune fattispecie (fabbricati occupati, sfitti e/o inagibili e altre minori …).

“Il progetto di legge 1429 da Mercoledi scorso cambia pelle, quando in Commissione Finanze stante le Relazioni dell’Istat, del Ministero dell’Economia e Finanze e di altri auditi, ho proposto di migliorare la nostra legge prevedendo direttamente l’ABOLIZIONE DELLA TASI e la riduzione in determinati casi dell’ IMU.

La proposta di legge n.1429 prevede già l’invio del bollettino o F24 a casa del cittadino, sia per semplificare che per evitare contenziosi, sia per incassare l’enorme sommerso, che è pari al 26,9% dell’Imu totale incassata! Con zone come la Calabria o la Campania in cui l’evasione è record pari rispettivamente al 43,2% e al 38,6% , ma anche la Lombardia con un evasione del 20,7%.

Come fare per trovare il miliardo necessario

Per abolire la Tasi e ridurre l’ Imu bisogna trovare “solo” 1,1 miliardi, vediamo come:

“270 milioni di euro si è impegnato a trovarli il Mef, con tagli di spesa, durante l’audizione di Mercoledi scorso in Commissione Finanze. Avanzano 830 milioni.

Il 26,9% di Imu evasa è pari a 5,1 miliardi di euro. Se si manda l’F24 a casa o si inserisce il versamento nel 730 precompilato, non è difficile recuperare 830 milioni su 5,1 miliardi di evasione.

Tecnicamente lo Stato deve riconoscere il valore dell’abolizione della Tasi ai Comuni, in modo che a questi ultimi non manchi il gettito. Bisogna poi evitare che i Comuni alzino le aliquote coprendo la differenza della Tasi.

Tutti tecnicismi su cui, come Lega, stiamo lavorando.

Possiamo farcela e il cittadino si troverà abolita la Tasi e ridotta l’Imu. Servirà a far ripartire anche un mercato asfittico come quello dell’edilizia”.