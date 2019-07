Affitto di case vacanze “fantasma” su Subito.it

Falsi annunci per l’affitto di case vacanze nei periodi estivi e invernali sul portale subito.it. Tre persone identificate dai carabinieri di Verbania.

Case vacanze “fantasma”

Truffa in concorso: è questa l’ipotesi di reato per tre cittadini di cui due residenti a Verbania. Attraverso inserzioni sul portale subito.it creavano falsi annunci per l’affitto di case vacanze nei periodi estivi e invernali.

Questi si facevano bonificare importi variabili dai 300 ai 500 euro a titolo di caparra per poi sparire nel nulla al momento di concludere.

Gli accordi

Venivano presi con falsi noni attraverso whatsapp utilizzando schede intestate a noni fittizi ed email inesistenti. I carabinieri di Verbania sono riusciti a risalire e sequestrate tre conti correnti presso banche locali e in uno di essi a recuperare parte delle caparre versate e non ancora prelevate dagli indagati.

I falsi annunci erano riferiti a case in Liguria e in Trentino. Come a Marina di Andora con nickname “Sabrina”, Savona, Finale Ligure e Spotorno e nickname “Federica”; Courmayeur, Madonna di Campiglio, Brunico e Folgaria con il nickname “Mario”.

L’importo accertato delle caparre si aggira sui 10mil euro ma questa somma è in costante aumento dato che molte denunce stanno arrivando alla procura di Verbania.

I carabinieri consigliano sempre di prestare attenzione agli annunci, controllare le recensioni, guardare su google L ubicazione e non farsi allettare da prezzi troppo bassi e utilizzare metodi di pagamento sicuri.