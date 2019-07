Addio a Piero Gusberti, storico commerciante novarese, che con il fratello “Nini” aveva gestito fino al 2013 l’omonimo negozio di abbigliamento.

E’ morto improvvisamente mercoledì, mentre si trovava in vacanza in Liguria, lo storico commerciante novarese Piero Gusberti. Gusberti, 85 anni, è stato stroncato da un malore che lo ha colpito in spiaggia, rendendo vani i soccorsi. Lascia la moglie Giovanna e i due figli, Chiara e Paolo. Ancora non è stata fissata la data dei funerali.

Un’attività di famiglia diventata un pezzo di storia di Novara

Personaggio molto noto in città, “sanmartinese” doc, aveva gestito con il fratello “Nini” il negozio di abbigliamento “Gusberti” di via Rosselli, proseguendo nell’attività di famiglia. Iniziata dai bisnonni, commercianti di cappelli, l’attività dei Gusberti trovò poi la sua storica sede in via Rosselli 22 nel 1934, quando il padre di “Nini” e Piero, Enzo, aprì il suo primo negozio. Alla sua morte, nel 1953, subentrarono i figli, che diedero una svolta pià moderna all’azienda: dai cappelli si passò all’abbigliamento e per anni “Gusberti”, tra i primi a commercializzare in Italia un marchio storico come “Levi’s”, fu il punto di riferimento per gli acquisti-moda dei novaresi.

l.c.