Ad Arona dibattito su emergenza clima e ambiente con Luca Mercalli

Ad Arona dibattito su emergenza clima e ambiente con il meteorologo Luca Mercalli giovedì 26 settembre.

Luca Mercalli ospite

Giovedì 26 settembre alle ore 21 Luca Mercalli sarà ad Arona presso il Palacongressi “Marina e Marcello Salina” in corso Repubblica 50 per un appuntamento con il Festival della Dignità Umana dedicato all’emergenza climatica, con la conferenza Quale responsabilità nei confronti dell’ambiente: la questione ecologica e climatica, in collaborazione con l’Associazione Partecipazione e Solidarietà, all’indomani del Summit Onu sul clima a New York del 23 settembre.

Come ha dichiarato il noto meteorologo Mercalli in una recente intervista, «purtroppo quanto si sta verificando sul nostro pianeta è la diretta conseguenza di trent’anni di tentennamenti e ora non ci rimane che limitarne i danni, cercando di non superare l’aumento di due gradi di temperatura terrestre entro la fine del secolo».