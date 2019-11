Accordo trovato per il ponte di via della Pace tra Varallo e Divignano

Accordo trovato per la riapertura del ponte di via della Pace. Dopo mesi di stallo sembra che le due Amministrazioni si siano riavvicinate.

Accordo trovato dopo mesi

Nulla di concreto e definitivo, ma si muovono le procedure per il ponte di via della Pace. Ubicato nel territorio di Varallo Pombia, la sua chiusura ha creato e sta creando ingenti disagi soprattutto ai divignanesi, i quali non possono utilizzare uno delle tre vie di accesso al paese. Martedì 22 ottobre il primo cittadino Gianluca Bacchetta e il vice Luciano Carlana sono andati in visita al sindaco varalpombiese Alberto Pilone per discutere sulla questione.

La tensione tra i due Comuni è calata

“Il collega – dice Bacchetta – ci ha detto di attendere le lungaggini burocratiche, che al termine del 2019 dovrebbero allentarsi e consentire lo sblocco del ponte con la ristrutturazione. Parte dei lavori saranno pagati dal nostro Comune, una parte da loro. Siamo consci delle problematiche che si sobbarcano i nostri cittadini, è evidente che è colpa della mia Amministrazione. E’ stato un incontro piacevole, dove tutti i dissapori degli anni scorsi sembrano essere passati”.