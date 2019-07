A Trecate boom di presenze per le selezioni di Miss Italia – FOTO

Boom di presenze a Trecate per le selezioni di Miss Italia.

Trecate: le selezioni di Miss Italia con partecipanti da tutto il Piemonte

Dopo 10 anni la bellezza di Miss Italia è tornata a Trecate per l’elezione di Miss Miluna.

Un gradito ritorno dopo il successo della selezioni realizzate nel 2008 e 2009, quando l’allora sindaco Enzio Zanotti Fragonara, ci accolse con entusiasmo e stupore – rammenta l’agente regionale Vito Buonfine -. Zanotti rimase sorpreso dal calore e dall’affetto che il concorso sapeva riscuotere tra la popolazione. Ma la cosa bella è che, a distanza di tanti anni, la magia del concorso è rimasta inalterata e l’evento è stato un successo. Per questo ringrazio la consigliera alla Cultura Patrizia Coraia e il sindaco Federico Binatti, che hanno creduto nell’iniziativa.

Al Parco di Villa Cicogna oltre 500 persone

Oltre 500 persone hanno preso parte alla selezione presentata da Martina Pascutti, volto noto dell’emittente televisiva QVC Italia, nella splendida cornice del parco di Villa Cicogna. Sul palco 23 bellissime miss provenienti da tutto il Piemonte.

Una 18enne di Novara è stata eletta Miss Città di Trecate 2019

C’è anche una novarese tra le miss incoronate a Trecate: si tratta di Dafne Apollonio (nella foto d’archivio), 18 anni di Novara, Miss Sesta Classificata. La giovane si è anche aggiudicata la fascia di Miss Città di Trecate 2019. Ad aggiudicarsi la corona e la fascia di Miss Miluna Trecate è stata Rebecca Galluzzo, 19 anni di Volpiano (TO), studentessa di amministrazione finanza e marketing, con la passione per l’hip hop e il fitness. Seconda, Miss Rocchetta Bellezza, Marianna Manassero, 25 anni di Torino. Miss Terza Classificata Erica Ceste, 24 anni di Collegno. Quarta, Miss Be_Much, Arianna Raspagni, 19 anni di Valenza (AL). Miss Quinta Classificata Eleonora Di Sciscio, 19 anni di Chieri (TO). Infine, Miss Mascotte, Francesca Swami Masera Michelauz, 17 anni di Torino.