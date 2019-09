78 angurie spaccate a pugni: la Lombardia soffia il Guinness agli Usa VIDEO

La notizia curiosa arriva questa volta da Vigevano, come racconta il nostro quotidiano online GiornalediPavia.it: la Lombardia soffia il Guinness dei primati agli Usa grazie all’imprenditore Edgar Scandurra, che nel lasso di un minuto ha totalizzato ben 78 angurie spaccate a pugni.

Record del mondo: 78 angurie spaccate a pugni in un minuto

Dopo la vittoria a Miss Italia di Carolina Stramare, Vigevano torna a far parlare di sè. E questa volta sale sul tetto del mondo. Un altro vigevanese, infatti, Edgar Scandurra, è entrato nei Guinness World Records con un primato alquanto singolare: “spaccatore” di angurie a mani nude.

E non è finita… il pavese colleziona Guinness

Ma Edgar Scandurra non è nuovo al mondo dei record. Un anno fa, Barivel il suo gatto Maine Coon, sbaragliò la concorrenza ed entrò nel Guiness World Record per essere il gatto più lungo del mondo: ben 123 centrimetri per nove chili di peso. CLICCA QUI PER VEDERE LE FOTO E LEGGERE LA NOTIZIA