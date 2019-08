22 ambulanze in Piemonte e Valle d’Aosta con i contributi di Fondazione Crt: una nel novarese.

22 ambulanze sul territorio

Sono 22 le ambulanze pronte a entrare in servizio in Piemonte e Valle d’Aosta grazie al bando “Missione Soccorso” di Fondazione CRT dedicato alle organizzazioni di volontariato che fanno capo al servizio sanitario di emergenza. Fondazione CRT ha messo infatti a disposizione 50.000 euro per l’acquisto di ciascun nuovo mezzo, per un importo complessivo di 1,1 milioni di euro.

Il sostegno della Fondazione garantisce il ricambio delle autoambulanze non più convenzionabili che operano sul territorio 24 ore su 24. Dal 2002 “Missione Soccorso” ha già permesso l’acquisto di 528 ambulanze, per un impegno complessivo superiore ai 26 milioni di euro.

Gli enti coinvolti

Vincitori delle ambulanze. Sono complessivamente 22 gli enti che hanno ricevuto 50.000 euro ciascuno per l’acquisto di nuove ambulanze: 3 operano nella provincia di Alessandria (la Pubblica Assistenza Croce Verde Roberto Gandolfi di Alessandria; l’Associazione Pubblica Assistenza Croce Verde Casale, il Comitato locale della Croce Rossa Italiana di Casale Monferrato); 1 nell’Astigiano (la Croce Rossa Italiana – Comitato locale di Canelli); 1 nel Biellese (la Croce Rossa Italiana – Comitato di Cavaglià); 2 nel Cuneese (la Croce Rossa Italiana – Comitato locale di Busca, la Pubblica Assistenza Croce Verde di Saluzzo); 8 nel Torinese (i Volontari del Soccorso Sud Canavese, i Comitati locali della Croce Rossa Italiana di Airasca, di Chieri, di Gassino Torinese e di Giaveno, l’Associazione Croce Verde Torino, la Croce Rossa Italiana Comitato di Torino, la Croce verde di Villastellone); 2 nel Verbano-Cusio-Ossola (la Croce Verde Gravellona Toce e dintorni, il Corpo Volontari del Soccorso di Ornavasso); 1 nel Novarese (la Pubblica Assistenza Servizio radio emergenza Volontari del Soccorso di Grignasco); 3 nel Vercellese (la Croce Bianca di Alice Castello, la Croce Rossa Italiana – Comitato di Vercelli Onlus, la Pubblica assistenza Croce di Santa Lucia Onlus);1 nella Regione Valle d’Aosta (l’Associazione Volontari del Soccorso e Gruppo Alpino di La Thuile).