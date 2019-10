Domani sera l’incontro con l’autore. Pierluigi Casellato presenta “La vera storia di una famiglia normale“. A seguire l’orchestra da camera italiana “Antonio Vivaldi” presenta “Classic from movies“, celebri colonne sonore della filmografia mondiale. Appuntamento venerdì 11 ottobre 2019 alle ore 19.45 in saletta “Gherardo Babini” (piano terra del palazzo municipale), a Vespolate. Alle 21 in chiesa parrocchiale il concerto diretto dal maestro Roberto Allegro.

Una saga famigliare dal Polesine a Novara

Una famiglia numerosa, tipica dell’Italia contadina del Novecento. Pierluigi Casellato racconta la genesi della sua famiglia patriarcale, con storie ed episodi dei personaggi che la costituiscono. Non mancano excursus su fatti e notazioni della storia del tempo, la grande storia che s’intreccia con quella della gente comune nei luoghi del Polesine, dove è ambientata la vicenda. La trama si dipana dal paese natìo di Donzella, dalla seconda metà dell’Ottocento. Pierluigi Casellato, 66 anni, veneto di origine e novarese d’adozione, residente a Vespolate, è un infermiere psichiatrico in pensione. Ha lavorato per oltre trent’anni nel mondo della psichiatria novarese, raccontandola in due volumetti. Ha scritto anche “La naja”, il primo diario autobiografico in cui racchiude i ricordi militari del servizio di leva. Talento poliedrico, oltre al mondo della psichiatria e del socio-assistenziale (già ai vertici del Cisa 24), conta esperienze anche nella pubblica amministrazione locale in qualità di assessore e consigliere comunale; ha messo la propria esperienza anche al servizio dell’organizzazione sindacale dei pensionati.

Celebri colone sonore della filmografia mondiale

Domani alle 21 in chiesa parrocchiale a Vespolate appuntamento con il concerto “Classic from movies“. Si esibirà l’orchestra da camera italiana “Antonio Vivaldi” diretta dal maestro Roberto Allegro. La serata musicale si colloca nell’ambito della stagione concertistica “Percorsi barocchi e classici 2019-2020” sulla via Francigena e nelle terre del riso, settima edizione. Al flauto e ottavino Ludovico Allegro; Federico Allegro all’oboe; ai violini Michele Redaelli, Giulia Arnaud; alla viola Simona Speroni; Issei Watanabe al violoncello; Federico Donadoni al contrabbasso. Il programma di sala prevede, tra gli altri, Over the raimbow dal Mago di Oz; La vita è bella; Schindler’s list; Funiculì funicolà da Benvenuti al Nord e moltissimi altri.