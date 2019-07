Laser Show, spettacolo sul lago ad Arona

Il laser show sulle acque del Lago Maggiore, con musica e luci, ieri sera ha aperto ufficialmente il progetto “Arona Lake &Shopping”.

Laser show, 25 minuti di musica e colori

«Ieri afflusso record, stasera si replica». Dal proprio profilo Facebook il sindaco aronese e onorevole Alberto Gusmeroli questa mattina non contiene la soddisfazione per la prima serata di show. Un nuovo modo di dare spettacolo nell’estate aronese: 25 minuti di musica e colori con inizio alle 22 e alle 23. Stasera si replica. In mezzo al lago posizionate 5 piattaforme a 120 metri dalla riva dalle quali l’acqua viene nebulizzata verso l’alto formando uno schermo di 50 metri per 20 di altezza su cui vengono proiettate immagini in movimento a tempo di musica. Accesso ai bambini (200 dell’Oratorio Casa della Gioventù) con genitori sia per lo spettacolo delle 22 che alle 23 alla passeggiata bassa e zona riservata a disabili e “meno giovani”.

Non solo laswer show: artisti di strada e lunga notte

Oggi Arona si riempirà di artisti di strada in tutta la città dalle 17 fino a notte fonda. Negozi aperti sino a tardi, locali con DJ e Bluradio in Piazza SanGraziano.

L’evento è curato da Kvant, ditta slovacca leader del settore. Ad organizzare l’evento il Comune con Confcommercio, Confartigianato, Cna. «Uno spettacolo unico e irripetibile, mai visto in Italia, che lancia Arona nel futuro», dice il sindaco.