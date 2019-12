Istituto Fermi di Arona adotta le eco borracce e dichiara guerra alla plastica e agli sprechi.

Istituto Fermi in prima linea contro la plastica

Si è parlato di ambiente all’istituto Fermi nell’ambito dell’assemblea che si è tenuta nella palestra della scuola aronese nella mattinata di lunedì 16 dicembre. “Abbiamo invitato le persone che più hanno contribuito alla realizzazione del nostro “Progetto borracce”– dice il rappresentante Tommaso Pontremoli – quindi il sindaco Alberto Gusmeroli, il vice Federico Monti e l’assessore Chiara Autunno. Ricordiamo che l’amministrazione ha finanziato a Gli Amici del Fermi 3.200 euro per l’acquisto di 1.163 borracce che copriranno il fabbisogno dell’utenza nell’ambito del progetto che prevede la sostituzione delle bottiglie di plastica attualmente distribuite dagli appositi dispenser con borracce di alluminio da 400 cc con logo del Comune di Arona e dell’istituto Fermi, in un’ottica di rispetto dell’ambiente, permettendo di risparmiare ben 18mila bottigliette di plastica”. Risolto il problema delle borracce, bisognerà risolvere quello degli erogatori.

L’incontro con il sindaco e il suo vice

“Con l’inizio del nuovo anno chiederemo alla ditta Ora Sesta spa, di risolvere il problema posizionando 3-4 rubinetti a fianco a ogni macchinetta del caffè”, conclude Pontremoli. Se il sindaco Gusmeroli su richiesta degli studenti ha parlato dei problemi ambientali a livello nazionale rispondendo anche alle domande degli studenti sui temi del Green New Deal e dei risultati della Conferenza sul clima che si è tenuta recentemente a Madrid, Monti invece si è dedicato alla situazione della cittadina, nella quale è stata realizzata la pista ciclabile ed è stata incoraggiata la raccolta differenziata anche e soprattutto nelle scuole. Autunno ha invece concluso illustrando le varie fasi del progetto delle borracce. Al termine Pontremoli e Rocco Ubertini rappresentanti per la Consulta provinciale hanno illustrato i contenuti degli incontri sull’ambiente a cui hanno preso parte sia in Commissione Europea a Milano con Luca Mercalli e l’ambasciatrice finlandese, sia a Novara con esponenti di Confindustria, tra cui il presidente Gianni Filippa.