I giovani della Scacchistica Novarese a Salsomaggiore. Nutrita presenza novarese

: “Sette dei nostri ragazzi – ha spiegato Roberto Fusco, responsabile settore giovanile SD Scacchistica Novarese – hanno preso parte alla manifestazione, organizzata quest’anno a Salsomaggiore Terme dal 7 al 14 luglio”. A conferma del trend di costante crescita degli scacchi in Italia, ancora una volta è stato battuto il record di partecipanti totali all’evento con 939 ragazzi presenti , contro i 907 di due anni fa a Chianciano, ma nemmeno in questa occasione si è potuta festeggiare la presenza di tutte le regioni: rappresentato per la prima volta anche il Molise da un suo giovane, sono però mancati i giocatori della Valle d’Aosta, giacchè nessuno di loro aveva ottenuto la qualificazione.

I giovani della Scacchistica Novarese: ecco i nomi

I giovani della Scacchistica Novarese qualificati e iscritti sono stati: Serena Loffredo (u10f, Cameri); Giulio Casesi (u10, Trecate); Maria Vittoria Boano (u12f, Novara); Mirko Mazzitello (u12, Galliate); Andrea Canelli (u14, Cerano); Eraldo Topciu (u14, Arona); Bruno Limache (u16; Arona). “Risultati non eclatanti, ma il giudizio finale sulla nostra partecipazione è positivo: i ragazzi hanno fatto gruppo, si sono impegnati a fondo ed hanno passato una settimana intensa ma piacevole, mantenendo sempre morale e concentrazione alti. Dal punto di vista tecnico, l’esperienza che si può accumulare in una competizione di questo tipo ha pochi eguali”.

Il miglior risultato lo ha ottenuto nell’under12 Mirko Mazzitello

Il miglior risultato tra i ragazzi novaresi lo ha ottenuto nell’under12 Mirko Mazzitello, 80° classificato (su 197 iscritti) con 5 punti su 9. “Mirko ha mostrato grande potenziale e lampi di ottimo gioco; per il futuro dovrà cercare di migliorare sul piano della continuità. Il torneo ha fornito ottimi spunti: ci sono buone basi su cui lavorare e ampi margini di miglioramento per i nostri giovanissimi”.

I giovani della Scacchistica Novarese e un arbitro

Oltre ai sette giocatori, un altro tesserato della Scacchistica Novarese è stato protagonista a Salsomaggiore: forte della sua provata competenza e della sua notevole esperienza di tornei giovanili, l’arbitro FIDE Roberto Mancin (di Cameri) è stato infatti chiamato a dirigere i tornei under10: “Ci ha rivelato che si è trattato di un lavoro molto impegnativo, ma altrettanto appagante”.