Fantini in mostra con “Niente è come sembra”

Fantini in mostra fino al 15 settembre allo Spazio Moderno: tanti gli ospiti e le collaborazioni

Fantini in mostra

Un titolo che è un manifesto, una speciale lente attraverso cui osservare la realtà: «Niente è come sembra» è la nuova mostra personale dell’artista aronese e presidente del sodalizio ArteAdArona Giancarlo Fantini sui cui si è alzato il sipario sabato 31 agosto nei locali dello Spazio Moderno in via Martiri della Libertà 38. Ad accompagnare il pubblico alla scoperta delle opere, accanto a Fantini, c’era Giuseppe Possa, critico d’arte e letterario di Villadossola.

L’appuntamento con la personale di Fantini ad Arona è ormai tappa irrinunciabile di ogni fine estate da diversi anni a questa parte: un appuntamento con le opere dell’artista e al tempo stesso un contenitore di eventi, creatività e cultura a 360 gradi. E’ infatti consuetudine per l’artista aronese contornarsi generosamente di colleghi di pennello, scultori, musicisti, scrittori e non solo.

Il tema scelto

Come nasce l’idea di questo titolo e di questa mostra? «E’ lo stesso titolo – racconta l’artista – che ho dato a un corso sul colore che avevo tenuto all’Unitre di Arona, proposto poi in lingua inglese agli studenti della scuola della Repubblica Ceca. Il tema come si intuisce è quello delle percezioni visive, degli inganni ottici legati ai giochi cromatici. Per fare un esempio semplice si pensi a quando si pone un determinato colore accanto a colori diversi… ecco, quel colore sembrerà sempre diverso al nostro occhio in base agli accostamenti. Naturalmente si parte da una riflessione sul colore ma “niente come sembra” vale in generale nella vita».

Gli altri artisti in mostra

Ad affiancare Fantini ci saranno anche altri artisti del territorio. Moka, poetessa di Solcio di Lesa (al secolo Monica Zanon); l’artista Patrizia Pollato, ormai gradita ospite fissa di Fantini; lo scultore Paolo Panizzon e il fotografo Egidio Ronchi.

Gli Ospiti

All’interno del programma della mostra personale di Fantini allo Spazio Moderno si inserisce sabato 7 settembre alle 16 la presentazione del libro «Battiato: la voce del padrone» dalla viva voce del suo autore, Fabio Zuffanti. Sabato 14 settembre alle 16 invece appuntamento con Lucia Enrici e il suo «Yoga della risata e benessere». Domenica 15 infine, ultimo giorno di apertura della mostra, sarà presentato il libro «Traguardi», biografia romanzata ispirata ai racconti e ai diari di viaggio dell’aronese Franco Uboldi. Il libro sarà presentato dal suo giovane autore Antonio Del Gaudio e dall’editore Enrico Marone.