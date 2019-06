Disturbi del comportamento alimentare: un centro d’eccellenza

Oggi, 2 giugno, è la Giornata mondiale dedicata ai Disturbi del comportamento alimentare, una patologia che riguarda più di 60 milioni di persone nel mondo.

Disturbi del comportamento alimentare: a Novara una “task force”

I disturbi del comportamento alimentare sono una patologia alla quale l’azienda ospedaliero-universitaria di Novara ha riservato particolare attenzione, individuando un percorso assistenziale che ha come punto di riferimento la Struttura complessa a direzione universitaria di Psichiatria diretta dalla professoressa Patrizia Zeppegno. Si tratta di un Centro di secondo livello per il quadrante del Piemonte Orientale.

L’attività clinica prevede il coinvolgimento sinergico della Struttura complessa di Psichiatria, della Struttura complessa di Alimentazione Dietetica diretta dal dottor Sergio Riso e della Struttura complessa di Medicina Interna 2 diretta dal dottor Mauro Campanini.

Vengono effettuati interventi di prevenzione, diagnosi e cura, in contesto ambulatoriale e di Day-Hospital, definiti sulla base delle caratteristiche del singolo paziente, con il quale viene stipulato un “contratto terapeutico” che prevede l’individuazione di obiettivi sui quali pazienti ed equipe curante multidisciplinare e multiprofessionale si impegnano a lavorare insieme.

Per ogni paziente un percorso ad personam

L’accesso all’ambulatorio per i Disturbi del comportamento alimentare avviene su invio del medico di medicina generale o di altro specialista; dopo la prima visita specialistica, viene definito un percorso ad personam che articola presa in carico psichiatrica, dietologico-dietistica, psicoterapeutica, della famiglia. Nei casi in cui sia indicata una ospedalizzazione parziale, possono essere attivati percorsi di Day Hospital, presso il DH della SC Psichiatria, qualora sia particolarmente indicato approccio psicoterapeutico e di riabilitazione precoce in setting gruppale, o presso il DH della Medicina Interna 2 qualora sia maggiormente indicato o necessario un approccio dietologico e internistico.

La SC Psichiatria svolge anche attività di ricerca nell’ambito dei Disturbi del Comportamento Alimentare, con pubblicazioni su riviste di rilevanza internazionale e collaborazioni con altri centri italiani ed europei dedicati.

La professoressa Zeppegno è inoltre titolare dell’insegnamento “Eating disorders from a clinical and sociological point of view. Eating disorders: biology, psychopathology and clinical aspects” nel contesto dal Master Degree Food Health Environment dell’Università del Piemonte Orientale.

l.c.