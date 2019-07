Ambulanza del Vergante in festa a Nebbiuno

Ambulanza del Vergante: l’annuale festa si terrà in Località Madonna della Neve con il patrocinio del Comune di Nebbiuno e della Provincia di Novara.

L’Ambulanza del Vergante festeggia i 30 anni di attività

Sarà un appuntamento speciale per celebrare i 30 anni di attività sul territorio dell’associazione fondata nel 1989. Momenti di musica, cultura e buon cibo, senza mai dimenticare l’impegno per il sociale. Protagonisti i volontari che ogni giorno lavorano con passione per rendere un servizio d’eccellenza sul territorio. L’invito a partecipare arriva dal presidente del Gruppo Volontari Ambulanza del Vergante Daniele Giaime, a nome del consiglio direttivo e del gruppo organizzativo della festa estiva.

Ambulanza del Vergante, «raccolta fondi a sostegno del volontariato»

«L’Ambulanza del Vergante in festa è un appuntamento cui teniamo molto e che si rinnova ogni anno, siamo arrivati all’ottava edizione, musica, buon cibo e la voglia di stare insieme restano i capisaldi di questa nostra festa – spiega Giaime -. Un momento di aggregazione e allegria che permette inoltre al nostro ente di raccogliere fondi a sostegno delle attività di volontariato. Un evento corale dove anche l’Associazione Pasticceri Novaresi collabora. Anche quest’anno ci sarà la partecipazione dell’Associazione Cuochi A.&B. Novarese e Vco con il loro presidente Vittorio Stellini. L’ottava edizione di Ambulanza Vergante in festa è ai nastri di partenza: vi aspettiamo».

Festa, il programma

Si inizia venerdì 26 luglio dalle ore 19,30 con la cena a base di piatti caratteristici preparati dall’Associazione Cuochi A.&B. Novarese e VCO e i dolci dell’Associazione Pasticceri del Novarese; e alle 22 serata di musica con “LUCA CARRUS” cantautore emiliano, per 14 anni frontman dei Tra Liga e Realtà ed ora impegnato in uno show originale e appassionato. Possibilità di cenare anche sabato 27 luglio e dalle ore 22,00 musica con la band “I POP “, viaggio nel panorama delle hit latin pop dance italiane e internazionali. Domenica 28 luglio alle 11.15 la messa con la partecipazione del Coro parrocchiale di Nebbiuno “San Giorgio”, messa celebrata dal parroco di Nebbiuno Don Maurizio Medina. Alle 12.30 pranzo su prenotazione. Domenica sera ci sarà la possibilità di cenare a partire dalle 19:30 e alle 20.30 si terrà l’estrazione dei biglietti vincenti della sottoscrizione a premi. Alle 22:00 la festa si concluderà con la “VASCOMBRICOLA” due ore di puro rock marchiato Vasco. Informazioni e prenotazioni : tel. 0322280117, e-mail segreteria@ambulanzavergante.com. o http://www.ambulanzavergante.com e su Facebook sulla pagina “Ambulanza del Vergante”.